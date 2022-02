Inter, Farris soddisfatto: "Abbiamo spento il loro entusiasmo"

IL VICE DI INZAGHI

Il vice di Simone Inzaghi dopo il pari al Maradona: "Alla fine c'è un po' di rammarico, avevamo un po' più di benzina"

"Abbiamo fatto un secondo tempo di grande impatto mentale e psicologico. Il Napoli è una grandissima squadra e la nostra bravura è stata non solo pareggiare, ma anche cercare di vincere. Abbiamo spento il loro entusiasmo e alla fine c'è un po' di rammarico, avevamo un po' più di benzina. L'episodio iniziale del rigore avrebbe potuto indirizzarla, ma nella ripresa è venuta fuori la grande squadra che siamo". Così ai microfoni di Dazn Massimiliano Farris, il vice allenatore dell'Inter, che oggi sedeva in panchina al posto di Simone Inzaghi, al termine del match pareggiato 1-1 con il Napoli al Maradona. Dzeko risponde a Insigne: 1-1 al Maradona

























































































Ultime gallery Vedi tutte

"La partita è stata in salita per noi perché il rigore ci ha messo sotto, in uno stadio animato dal grande entusiasmo del pubblico. La nostra bravura è stata, oltre che nel trovare il pareggio, nella ricerca della vittoria. Alla fine abbiamo un pizzico di rammarico, alla luce della grande prestazione, soprattutto nel secondo tempo".

"L'episodio iniziale del rigore poteva aver indirizzato la partita, ma poiché l'Inter è una grande squadra ha saputo recuperarla". Un risultato che mantiene i nerazzurri in testa alla classifica, al temine di una sfida che serve ad acquisire "la consapevolezza che viene da una grandissima prestazione".