Milan, ecco Gonçalo Ramos: con lo United sarà titolare. Le ultime su Gila

Sabato 15 agosto il Milan affronterà il Manchester United in Polonia in quella che sarà l'ultima amichevole prima dell'esordio ufficiale. Contro i Red Devils, sottolinea il Corriere dello Sport, è quasi certa la partenza da titolare di Gonçalo Ramos. Da valutare invece se Mario Gila, fermato da un infortunio al retto femorale, si unirà subito al gruppo oggi alla ripresa degli allenamenti a Milanello. L'obiettivo di Amorim comunque, è quello di averlo a disposizione per la sfida col Torino del prossimo 23 agosto.