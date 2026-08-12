Coppa Italia 26/27, Cremonese-Samp si giocherà a Bolzano

12 Ago 2026 - 10:45
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Sarà lo stadio Druso di Bolzano a ospitare il match tra Cremonese e Sampdoria, sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia (in programma il prossimo 17 agosto alle ore 20,45, diretta su Canale 20). L'impianto, dove abitualmente gioca il Sudtirol, sarà il teatro della contesa dopo il no della Prefettura a far disputare il match in quel di Chiavari per motivi di sicurezza. Lo spostamento è stato necessario a causa dell'indisponibilità dello stadio Zini di Cremona.

Coppa Italia Frecciarossa 2026/27, il calendario dei trentaduesimi e le dirette su Mediaset

Parma-Catania, venerdì 14 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Cagliari-Arezzo, venerdì 14 agosto ore 18.30. Tv:Italia 1
Monza-Avellino, venerdì 14 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Fiorentina-Benevento, venerdì 14 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Catanzaro-Sudtirol, sabato 15 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Udinese-Padova, sabato 15 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Genoa-Ascoli, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Sassuolo-Cesena, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

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