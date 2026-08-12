Coppa Italia 26/27, Cremonese-Samp si giocherà a Bolzano

Sarà lo stadio Druso di Bolzano a ospitare il match tra Cremonese e Sampdoria, sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia (in programma il prossimo 17 agosto alle ore 20,45, diretta su Canale 20). L'impianto, dove abitualmente gioca il Sudtirol, sarà il teatro della contesa dopo il no della Prefettura a far disputare il match in quel di Chiavari per motivi di sicurezza. Lo spostamento è stato necessario a causa dell'indisponibilità dello stadio Zini di Cremona.