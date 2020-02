Inter, Eriksen si confessa: passioni, idoli, desideri, rimpianti e obiettivi

L'INTERVISTA

Alla vigilia del derby, il suo primo derby con il Milan, Christian Eriksen si confessa al canale youtube dell'Inter. Auspici o convinzioni a parte ("Chi vince il derby? L'Inter") è un danese a tratti inedito quello che scaturisce dal botta e risposta serrato: idoli, passioni, preferenze, desideri, rimpianti e obiettivi. Un modo per l'ex Tottenham per farsi conoscere meglio dai suoi nuovi tifosi nerazzurri.

IL BOTTA E RISPOSTA CON ERIKSEN

Soprannome? "Chris"

Età? "27"

Numero di piede? "43".

Ruolo? "Centrocampista".

Goal o assist? "Entrambi".

Punizioni o rigori? "Punizioni".

Piede destro sinistro? "Entrambi".

Angolo alto angolo basso? "Angolo alto".

Chi è più forte? L'Eriksen dei videogame quello reale? "Credo quello reale".

Chi è l’allenatore più esigente? Tuo padre o Antonio Conte? "Sono qui da poco, ma direi comunque mio padre".

Il tuo idolo da bambino? "Totti e Michael Laudrup".

La Sirenetta di Copenhagen o la Madonnina di Milano? "Non ho ancora visto la Madonnina di Milano, ma scelgo lei al posto della Sirenetta".

La tripletta l’Irlanda con la Danimarca o il goal al Chelsea con il Tottenham? "La tripletta con l'Irlanda".

Tirare di nuovo il rigore contro la Croazia al mondiale 2018 o rigiocare la finale di Champions League contro il Liverpool? "La finale di Champions League".

Amsterdam o Londra? "Entrambe. Sono entrambe belle città".

Amsterdam, Londra o Middlefart? "Niente è meglio di Middlefart!".

Il tuo sport preferito tra il calcio? "Ce ne sono un po'… Direi il ping pong".

Film preferito? "Giustizia privata".

Uscire e andare al cinema a guardare una serie sul divano? "Quando hai un bambino, serie tv".

Serata fuori o a casa? "A casa".

Canzone preferita? "Wonderwall degli Oasis".

Gruppo preferito? "Imagine Dragons".

Ultimo concerto? "Mi sembra sia stato Drake".

Cani o gatti? "Sono allergico entrambi, ma dico cani".

Twitter o Instagram? "Instagram".

Cibo dolce o salato? "Dolce."

Pasta o pizza? "Pasta".

È più difficile imparare l’olandese italiano? "Penso sarà più difficile imparare l’italiano".

Sai dire tre cose in italiano? "Buongiorno, grazie, prego, arrivederci e altre ancora…".

Perché hai scelto la maglia numero 24? "È il numero dopo il 23. Nuova fase, nuova sfida, nuovo numero".

Chi vince il derby? Inter o Milan? "L'Inter. Che poi se dici Inter Milan all'estero non intendi la partita, ma semplicemente l’Inter…".