Inter: elongazione al soleo della gamba sinistra per Correa

Ora si attendono risposte sull'infortunio di Calhanoglu, costretto ad abbandonare la finale di Supercoppa dopo la mezz'ora per un problema all'adduttore della gamba destra. Martedì il centrocampista sentiva ancora fastidio: se dovesse continuare, a quel punto effettuerà degli accertamenti per valutare l'entità del problema. Di sicuro Simone Inzaghi per il Venezia ritrova Pavard per la prima volta dal 26 novembre: il francese partirà dalla panchina. A disposizione anche Bisseck e De Vrij: per l'olandese solo crampi. E in attacco riecco Thuram dall'inizio in coppia con Lautaro.