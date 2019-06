Inter, ecco il nuovo preparatore atletico: soffiato Pintus al Real

10/06/2019

La nuova Inter sta sempre più prendendo corpo e l'ultimo tassello riguarda lo staff di Antonio Conte . Secondo il quotidiano sportivo 'AS', il tecnico salentino avrebbe convinto il preparatore atletico Antonio Pintus a lasciare il Real Madrid per sposare il progetto nerazzurro. Braccio destro di Zidane dal 2016, Pintus era stato allontanato da Lopetegui per poi tornare nuovamente in Spagna sotto la gestione Solari.

Con l'ex allenatore del Chelsea sono sbarcati in nerazzurro il fratello Gianluca, Stellini, Vanoli, Tous e Coratti, oltre al confermato preparatore dei portieri Bonaiuti. Per completare lo staff mancava solo una casella, quella del preparatore atletico, che sarà riempita da Pintus, uno dei più bravi e più stimati d'Europa. La sua carriera a grandi livelli è iniziata alla Juventus, dove lavora tra il 1991 e il 1998. Vialli lo porta al Chelsea, dove è tesserato per quasi due anni e mezzo. Poi qualche mese all'Udinese, prima della chiamata di Deschamps al Monaco, con cui resta in sella per quattro stagioni. Pintus alla Juventus torna con Deschamps, nella stagione in B, poi dopo un anno di stop, con Zola passa al West Ham. Le strade con l'attuale ct francese si incrociano nuovamente al Marsiglia, tappa precedente all'esperienza al Palermo. Nel 2016 diventa il braccio destro di Zidane e a Madrid vince (tra le altre cose) due Champions League e una Liga. Ora lo attende l'ennesima grande sfida.