Inter, è un pari che vale come una vittoria: De Vrij dà un calcio alla sfortuna

"Se non puoi vincere, è importante non perdere". Queste le parole di Stefan De Vrij, l'eroe che non ti aspetti in casa nerazzurra, l'autore del gol in pieno recupero che ha evitato la terza sconfitta in altrettanti derby stagionali. Parole sacrosante e condivisibili per un pareggio che muove sì poco la classifica dell'Inter, ma che è fondamentale per il morale di una squadra attesa da settimane di fuoco. La porta di Maignan per tutto il secondo tempo è sembrata stregata, in particolare il portiere francese ha trovato alleato inaspettato e preziosissimo nel suo palo di sinistra, che ha respinto una dopo l'altro i tentativi di Bisseck, Thuram e Dumfries. E quando gli spettri della Supercoppa aleggiavano su un San Siro rossonero che ormai assaporava l'ennesimo sgarbo ai cugini, ecco la zampata di De Vrij in cui ci ha messo lo zampino anche l'ultimo arrivato Zalewski. Se nella calza della Befana il numero 93 aveva sorriso al Diavolo, ieri sera le parti si sono invertite, rendendo obiettivamente giustizia a quanto visto in campo.