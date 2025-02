Serie A: Milan-Inter 1-1, De Vrij al 93' riprende Reijnders e salva i nerazzurri

LE STATISTICHE

• Il derby di Milano è terminato in parità per la prima volta dal 1° marzo 2022 (0-0 nella semifinale d’andata di Coppa Italia); da allora, sette vittorie dell’Inter e tre del Milan.

• L’Inter è rimasta imbattuta in otto delle ultime nove sfide contro il Milan nel girone di ritorno in Serie A (5V, 3N).

• Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi 10 match casalinghi contro l’Inter tra tutte le competizioni (4N, 5P), mantenendo solo due volte la porta inviolata nel parziale.

• Due delle ultime tre volte in Serie A in cui l’Inter ha incassato almeno tre legni in una partita è successo contro il Milan – in precedenza era successo il 21 settembre 2019.

• Tre dei 10 gol segnati nei derby di Milano in questa stagione sono arrivati a partire dal minuto 89° in avanti – inclusi due degli ultimi tre, con Abraham e De Vrij.

• Tijjani Reijnders è diventato il quinto giocatore olandese ad aver segnato almeno 10 gol in Serie A con la maglia del Milan, dopo Marco van Basten (90), Clarence Seedorf (47), Ruud Gullit (38) e Frank Rijkaard (16).

• Prima di Tijjani Reijnders, l'ultimo giocatore olandese a segnare nel derby di Milano con la maglia rossonera era stato Nigel de Jong il 4 magggio 2014.

• Tijjani Reijnders è il centrocampista che in assoluto ha segnato più gol in questo campionato (sette).

• Stefan de Vrij ha realizzato tre gol contro il Milan in campionato, solo contro la Sampdoria (quattro) ha fatto meglio in Serie A.

• L'Inter ha interrotto una serie di sette gare di fila giocate in trasferta in Serie A senza mai subire gol; l'ultima rete incassata fuori casa risaliva al 28 settembre 2024, contro l'Udinese con Lucca.

• Francesco Camarda (16 anni e 329 giorni) è diventato il più giovane calciatore a giocare il derby tra Milan e Inter in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

• Kyle Walker è il terzo giocatore a debuttare da titolare in Serie A con il Milan nel derby contro l’Inter nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Alessandro Melli il 20 novembre 1994 e Giuseppe Pancaro il 5 ottobre 2003.