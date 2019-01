Inter e Napoli si affidano a Santo Stefano per non sbagliare

26/12/2018

Chiamatelo Boxing Day o Serie A di Santo Stefano, sta di fatto che il ritorno del campionato il giorno dopo Natale culminerà a San Siro con il big-match della penultima giornata di andata. Inter e Napoli si sfideranno più per la gloria che per la classifica visto che lo scudetto può solo perderlo la Juve e il secondo posto vale come il terzo o il quarto... Di sicuro, in campo sarà spettacolo perché i motivi di interesse non mancano comunque.

Gli azzurri di Ancelotti sono reduci dalla sofferta vittoria sulla Spal e di fronte si trovano un'Inter desiderosa di rialzare la testa dopo il pari-beffa di Verona contro l'ultima in classifica e un mese di dicembre disastroso tra eliminazione in Champions Leagie, ko con l'odiata Juve e caso Nainggolan. "La squadra è dispiaciuta e vuole giocare il prima possibile per rimettere le cose a posto", ha assicurato Luciano Spalletti. "Ma questo non deve condurci nell'affrontare la partita in maniera nervosa, perché abbiamo davanti un avversario che sa come stare in campo. E Ancelotti è uno dei migliori, se non il migliore, degli allenatori che abbiamo in Italia e avrà saputo ottimizzare quello che è stato il buon lavoro di Sarri. Mi fa un po' di paura perché ne ha vissute tante, conosce la materia in profondità".



A pochi giorni dall'esplosione del caso Nainggolan ("Ma non è fuori rosa, è sospeso per questa partita, per le prossime si vedrà", ha chiarito il tecnico), un successo permetterebbe ai nerazzurri di rimettere nel mirino il secondo posto, attualmente distante otto lunghezze e soprattutto tenere a distanza Lazio e Milan. Per il Napoli, invece, conta solo provare a tenere il passo della Juve il più a lungo possibile.