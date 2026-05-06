Figc: il 13 maggio consiglio federale, si valuterà se commissariare l'Aia

È stata convocata per il prossimo 13 maggio, dalle 12, la riunione del Consiglio Federale della Figc. Tra i temi all'ordine del giorno c'è anche quello legato alla dichiarazione di decadenza del presidente AIA, Antonio Zappi, squalificato per le pressioni sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D. Durante il consiglio federale sarà dunque l'occasione per una valutazione politica, se commissariare o mano l'Associazione arbitri.