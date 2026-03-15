La palla avvelenata dello scudetto: tensione Inter tra errori e orrori

Orrori arbitrali, quelli che l'Inter sottolinea. Ma è innegabile che la squadra di Chivu stia pagando anche un conto salato alla stanchezza fisica e alla mancanza di lucidità. L'Inter soffre l'assenza del suo capitano Lautaro Martinez - che dovrebbe tornare nella prossima trasferta di Firenze - fondamentale non soltanto per i gol ma per la partecipazione al gioco della squadra e il sacrificio, e quella in mezzo al campo di Calhanoglu. Dopo aver dovuto fare a meno per quattro mesi di un elemento importante come Dumfries senza avere un sostituto all'altezza, l'Inter accusa la flessione di alcuni uomini chiave. Tra questi Marcus Thuram, impreciso sottoporta e lontano parente dell'attaccante esplosivo e imprendibile che trasformava in gol ogni pallone che aveva tra i piedi. Senza il Toro, Pio Esposito a sostenere l'attacco non basta. La strada verso il tricolore si è improvvisamente fatta impervia e si sta trasformando in una spietata guerra di nervi dove ogni punto pesa come un macigno. L'Inter dovrà ritrovare in fretta energie e serenità, prima che la palla dello scudetto le sfugga definitivamente di mano.