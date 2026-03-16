Straordinario Vicenza: promozione in Serie B con sei turni d'anticipo. Scoppia la festa

16 Mar 2026 - 22:38
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Dopo quattro anni di purgatorio il Vicenza torna in Serie B. Grazie al successo di questa sera al Menti contro l'Inter Under 23 (in gol Capello e Stuckler, inutile la rete nerazzurra firmata da Kamate), i biancorossi hanno centrato la promozione nella seconda serie con sei giornate di anticipo. Ciò dopo un percorso entusiasmante che ha visto la formazione del tecnico Gallo, ormai specialista nelle promozioni in cadetteria, vincere 24 partite con appena sei pareggi e due sconfitte. Grande festa adesso a Vicenza in quella che è una vera e propria notte della liberazione.

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