Fiorentina, Vanoli: "Vittoria pesante, siamo cresciuti ma Firenze merita di più"

"Si tratta di una vittoria pesante ma dopo il vantaggio potevamo fare molto meglio nella gestione della partita. In queste settimane siamo cresciuti ma Firenze merita molto di più. Adesso testa alla Conference League. Kean? Con Moise abbiamo lavorato tanto per portarlo in panchina, stasera volevo fargli fare un paio di minuti ma alla fine Ranieri ha avuto i crampi". Così Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, dopo la pesante vittoria per 4-1 sul campo della Cremonese.