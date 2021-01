Inter, doppietta per Eriksen in amichevole. Sanchez lavora sul campo

ALLENAMENTO

Dopo la sbornia per il bel successo contro la Juventus in campionato, l'Inter di Conte sta preparando la sfida di Udine per chiudere il girone d'andata. I nerazzurri dopo l'allenamento hanno sfidato in amichevole la Pro Sesto, squadra di Serie C, imponendosi con un netto 4-0. Due le buone notizie per Conte: la doppietta di Christian Eriksen e il lavoro sul campo di Alexis Sanchez che dunque dovrebbe essere a disposizione.

