Giocatrici iraniane: "Il rifiuto a cantare l'inno un gesto per il nostro popolo"

07 Set 2026 - 09:25
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Due giocatrici della nazionale di calcio femminile iraniana, che hanno chiesto asilo in Australia, hanno confermato che il loro rifiuto, un gesto cruciale, di cantare l'inno nazionale durante la Coppa d'Asia femminile a marzo, è stato una protesta contro Teheran. La prima intervista rilasciata da Atefeh Ramezanisadeh e Fatemeh Pasandideh ai media da quando hanno abbandonato la squadra per diventare rifugiate è stata trasmessa domenica scorsa dal programma '60 Minutes' della rete televisiva australiana Nine Network. "Volevamo solo essere solidali con il nostro popolo. A volte avevo paura, ma ho cercato di fare ciò che era giusto e dire che nessuno dovrebbe essere ucciso solo per aver protestato", ha dichiarato Atefeh Ramezanisadeh a Nine Network tramite un interprete. La squadra è stata criticata in Iran e bollata come traditrice dai media locali per essere rimasta in silenzio durante l'esecuzione dell'inno nazionale iraniano prima di una partita il 2 marzo. Alcuni l'hanno vista come un atto di resistenza, mentre altri l'hanno interpretata come un segno di lutto. Ramezanisadeh ha affermato che il suo silenzio "avrebbe potuto significare qualsiasi forma di tortura" per lei. "Ma in quel momento, l'unica cosa che mi dava pace e la coscienza pulita era non cantarlo. Volevo cantare l'inno con orgoglio e con tutto il cuore. Ma a causa della situazione in Iran, non potevo proprio farlo", ha concluso.

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