Inter, de Vrij: "In campo non sarò mai uno str..., un giocatore sporco"

INTER

Stefan De Vrij ha vinto il premio come miglior difensore della scorsa Serie A, un riconoscimento di cui ha parlato direttamente dal ritiro della nazionale olandese: "Un grande onore, la conferma del livello che ho raggiunto". Il centrale dell'Inter sottolinea un altro particolare: "In campo non sarò mai uno str..., un giocatore 'sporco'. Per questo sono felice del premio ricevuto, perché l'ho vinto a modo mio".

Parlando a Voetbal Primeur, de Vrij sottolinea il livello raggiunto dalla scuola olandese sui difensori (per esempio con De Ligt, Van Dijk e Aké): "Non so come mai ci sia questo boom improvviso, forse ora i difensori sono visti diversamente in Olanda".