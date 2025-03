Inter, de Vrij ancora a parte: pessimismo per l'Atalanta

Anche la seduta di venerdì ha visto Stefan de Vrij allenarsi a parte, una notizia che mette molto in dubbio la presenza del difensore olandese nel big match dell'Inter di domenica sera contro l'Atalanta. Dalle parti di Appiano Gentile si respira pessimismo, e non è un caso se anche l'Olanda non lo ha convocato per gli impegni della nazionale durante la sosta, quando de Vrij resterà in Italia per recuperare dall'infiammazione al ginocchio con cui sta convivendo nell'ultimo periodo. Se anche il 33enne recuperasse per una insperata convocazione, al centro della difesa è già prevista comunque la presenza di Acerbi.