Solo Inter, Real Madrid e PSG possono ancora fare quadriplete: la corsa ai quattro trofei

Infine, il Paris-Saint Germain che delle tre è l'unica tranquilla sia in campionato e che nella coppa nazionale: in Ligue 1 è primissimo con 16 punti sul Marsiglia, in Coppa di Francia affronterà in semifinale il Dunkerque, squadra di Ligue 2, e in finale una tra Cannes (Serie D francese) e Reims (attualmente 15.ma in Ligue 1). E allora Luis Enrique concentrato sulla Champions sin qui sfuggita ai parigini: quarti di finale con l'Aston Villa, in semifinale una tra Real e Arsenal e poi in finale Inter, Bayern, Barcellona o Borussia Dortmund. Nel Mondiale per Club, discorso uguale alle altre due: dipenderà molto dalla posizione in cui chiuderà il primo girone.