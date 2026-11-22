Comincia in salita l'avventura di Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United, sconfitto 4-0 dal Liverpool. Ad Anfield, il difensore centrale Yoro si fa espellere dopo 8' di partita lasciando i Red Devils in dieci uomini: i padroni di casa sono lesti ad approfittarne, con i gol di Szoboszlai al 10' pt e di Wirtz al 13' pt. Nella ripresa, poi, completano l'opera Ngumoha al 21' st e Munoz al 37' st. Lo United resta così penultimo, adesso in solitaria, a quota otto punti in Premier League.