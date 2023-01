Inter, con la Cremonese per il pronto riscatto: Lautaro il capitano

VERSO CREMONESE-INTER

I nerazzurri devono cancellare la sconfitta con l'Empoli. Inzaghi si affida a Dzeko e rilancia Dumfries

Battere la Cremonese fanalino di coda, ripartire dopo la brutta sconfitta contro l'Empoli e iniziare nel modo migliore una settimana importante, che si apre a Cremona, proseguirà con i quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta e si chiuderà domenica prossima con il derby. Inzaghi si affida a Dzeko dal 1' e rilancia Dumfries sulla corsia di destra. Senza lo squalificato Skriniar (Darmian arretra al suo posto) e gli infortunati Brozovic e Handanovic, la fascia di capitano sarà al braccio di Lautaro Martinez, sempre che non giochi D'Ambrosio dall'inizio. Uno tra Gagliardini e Asllani prenderà il posto di Barella, mentre sulla fascia sinistra Gosens insidia Dimarco.

La sconfitta contro l'Empoli è arrivata come un fulmine a ciel sereno in casa Inter, reduce dal trionfo in Supercoppa Italiana contro il Milan. Un ko meritato che mette la parola fine al sogno scudetto, ma soprattutto complica la corsa verso un posto nella prossima Champions League. Per questo motivo è fondamentale battere una Cremonese ancora alla caccia del primo successo stagionale e provare a vincere il mal di trasferta. Lontano da San Siro, infatti, l'Inter ha subito almeno un gol in ogni partita con Inzaghi che non sembra trovare rimedio a un problema che è costato tanti (troppi) punti in classifica.

Con Lukaku ancora alla ricerca della migliore condizione e un Correa impresentabile e sfiduciato, il peso dell'attacco sarà ancora una volta sulle spalle di Lautaro e Dzeko. Tenuto conto di infortuni e squalifiche, Inzaghi manderà in campo una formazione con un pensierino anche a martedì, quando a San Siro arriva un'Atalanta in grande spolvero per giocarsi la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Per questo motivo Dimarco, uscito stremato contro l'Empoli, potrebbe rifiatare e lasciare il posto a Gosens, mentre Lukaku si candida per giocare almeno una mezzora. Al di là di uomini e schemi, la certezza è una sola: stasera dallo Zini i nerazzurri dovranno uscire con i tre punti in saccoccia.

