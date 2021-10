Inter, Correa sta bene: Inzaghi può averlo contro la Lazio

Simone Inzaghi può abbozzare mezzo sorriso per la sua Inter: Joaquin Correa sta bene e contro la Lazio potrebbe esserci, come da lui stesso annunciato con un post social. Mezzo sorriso però, in primis perché comunque l'argentino è reduce da un affaticamento muscolare che non gli permetterà di partire da titolare contro il Perù, in secondo luogo perché in ogni caso dovrà affrontare il viaggio di ritorno con tempi ristretti rispetto al calcio d'inizio della sfida di campionato con l'Inter. Sempre, con tutti gli scongiuri del caso per i nerazzurri, che contro il Perù non accada nulla.