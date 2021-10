Inter, Correa ci sarà contro l'Empoli. Ancora in dubbio Vidal

in e out

Importante recupero per Inzaghi, che potrà operare maggiore rotazione nel reparto offensivo. Il cileno ancora escluso dalla seduta

Dopo il pari delle polemiche contro la Juventus, l'Inter proverà a ritrovare i tre punti nella trasferta di mercoledì contro l'Empoli, dove Simone Inzaghi avrà un'arma in più: Joaquin Correa. L'attaccante argentino aveva saltato il match di ieri poiché non aveva ancora recuperato da un problema fisico accusato in nazionale ma oggi ha preso parte alla seduta con il gruppo, candidandosi a far rifiatare uno tra Lautaro Martinez e Dzeko. "Giochi? Sì, sì" ha confermato Correa ad alcuni tifosi fuori Appiano Gentile. Getty Images

Recupero fondamentale per il tecnico nerazzurro, che dovrà gestire le forze tra la partita del Castellani e l'impegno del weekend consecutivo contro l'Udinese, soprattutto in chiave Dzeko, che a livello realizzativo sta avendo numeri a livello di Ronaldo nel 1997/98 ma per carta d'identità e continuità d'impiego avrà sicuramente bisogno di rifiatare.

Niente da fare invece per Arturo Vidal: l'influenza che gli ha fatto saltare la Juventus non è stata ancora superata, il centrocampista cileno non si è allenato col gruppo. Vidal sta meglio ma, a 48 ore dall'Empoli, la sua convocazione resta in forte dubbio.