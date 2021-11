Inter: Correa arma in più per Inzaghi, in Champions torna Lautaro con Dzeko

INTER

L'argentino decisivo come nella trasferta di Verona. In attacco il tecnico nerazzurro ora può scegliere

Due vittorie di fila e senza prendere gol. L'Inter si presenta nel migliore dei modi a un appuntamento cruciale della stagione. Al derby e al Napoli ci sarà tempo per pensarci, Simone Inzaghi vuole tutta la squadra concentratissima sulla sfida di mercoledì in Champions League a Tiraspol contro lo Sheriff: c'è una gara da vincere e basta per continuare la corsa verso gli ottavi. Il successo sull'Udinese consegna al tecnico nerazzurro una certezza in più: non solo Lautaro Martinez e Dzeko, con un Correa e un Sanchez così le scelte in attacco non sono più limitate.

Nel dopo partita Inzaghi ha negato di aver pensato al cambio di Correa, inconcludente fino a quel momento. Il Tucu si è illuminato all'improvviso, sbloccando una gara inchiodata sullo 0-0 con una doppietta, decisiva come quella di Verona: curioso il fatto che l'attaccante argentino abbia fatto due gol in ciascuna delle ultime quattro occasioni in cui ha trovato la rete in Serie A. E il suo primo gol da titolare con l'Inter è arrivato contro l'Udinese così come era successo alla Lazio (nel settembre 2018).

Vedi anche Serie A Serie A, Inter-Udinese 2-0: seconda vittoria di fila per Inzaghi



Nel giorno in cui Dzeko è rimasto a secco, ci ha pensato l'ex Lazio a stendere gli avversari. Altri segnali positivi anche da Sanchez, autore di un'ultima buona mezz'ora: "Per noi è una grandissima risorsa", ha detto il tecnico nerazzurro. Mercoledì in Champions League Correa è destinato a tornare in panchina. Inzaghi si affiderà dall'inizio alla coppia Dzeko-Lautaro, con il Toro che cercherà di togliere lo '0' nella casella di gol stagionali in Europa. Riguardo al resto della formazione, in difesa scontato il rientro di De Vrij con Dimarco che potrebbe prendere il posto di Bastoni. Dumfries tornerà in panchina per fare posto a Darmian sulla destra. In rialzo le quotazioni di Vidal.