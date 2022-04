Inter, Coppa Italia e campionato: tour de force per il "tripletino"

CHE FINALE DI STAGIONE

Inzaghi può vincere tutto in Italia, ma i nerazzurri dovranno giocare sette partite in un mese

E' il rovescio di una medaglia che resta preziosa, il conto da pagare alla qualità dei risultati: conquistata la finale di Coppa Italia e con il recupero di Bologna all'orizzonte, Simone Inzaghi e la sua Inter si troveranno, nel prossimo mese (dal 23 aprile al 22 maggio), a fare i conti con un vero tour de force fatto di sette partite tutte decisive. Si parte sabato alle 18, con la Roma dell'ex José Mourinho attesa al Meazza, e si chiude, sempre a San Siro, il 22 maggio contro la Sampdoria, giorno che potrebbe, almeno sulla carta, racchiudere i festeggiamenti per un ipotetico, ma non irreale, "tripletino" (Supercoppa italiana, Coppa Italia e scudetto, ndr).

Un mese folle e senza respiro, in cui Inzaghi dovrà soprattutto dosare le forze fisiche e mentali in gare che, in ogni caso, saranno senza via d'uscita. Ma cominciamo con l'elenco degli impegni dei nerazzurri (anticipi e posticipi sono ancora da stabilire, ndr):



- 23 aprile: INTER-ROMA

- 27 aprile: BOLOGNA-INTER (recupero)

- 1 maggio: UDINESE-INTER

- 8 maggio: INTER-EMPOLI

- 11 maggio: INTER-JUVENTUS (finale Coppa Italia)

- 15 maggio: CAGLIARI-INTER

- 22 maggio: INTER-SAMPDORIA

Chiariamo una cosa: chiunque vorrebbe essere nella situazione dell'Inter e nessuno, tra i nerazzurri, si dispera per un finale di stagione così denso ma anche così appassionante. E' un fatto però che, specie all'inizio di un rettilineo che può riempire di trofei la sede dei campioni d'Italia, un calendario così impegnativo non sarà senz'altro facile da affrontare e gestire. D'altro canto, a oggi, Simone Inzaghi ha tutta la rosa al completo ed è lecito aspettarsi che si affiderà il più possibile a un turnover ragionato. Perché le insidie sono dietro l'angolo e bisognerà trovare energia supplementare per uscirne nel migliore di modi. Nel migliore dei modi possibili, con un "tripletino" da mettere in bella mostra e una nuova, gigantesca, dimostrazione di forza.