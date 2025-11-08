Inter, contro la Lazio si chiude un cerchio: Chivu con la ThuLa per scacciare i fantasmi

Sembra strano dirlo dopo due vittorie di fila, ma l'Inter è attesa al varco. Dopo i successi un po' zoppicanti contro Verona e Kairat Almaty i nerazzurri sono chiamati alla sterzata in campionato per dimostrare che, questa volta, la lezione è stata imparata: basta approcci da "ingiocabili" e cali di tensione dopo essere andati in vantaggio. All'orizzonte c'è la Lazio, proprio la squadra contro cui i nerazzurri si schiantarono nella volata scudetto dello scorso anno: il 2-2 di Pedro sul rigore assegnato per un tocco di mano (davvero ingenuo) di Bisseck nei minuti finali della partita negò il sorpasso a una giornata dalla fine e indirizzò definitivamente il tricolore verso Napoli. Uno dei tanti traumi della fine della passata stagione di cui il gruppo nerazzurro porta ancora le cicatrici e su cui Cristian Chivu ha dovuto lavorare a lungo. Per mesi il tecnico romeno ha dovuto vestire i panni dello psicologo per recuperare un gruppo che sembrava spremuto a livello mentale ancora più che fisco, ma dopo l'ultima di Champions ha mostrato un altro lato del suo carattere: Chivu ha usato il pugno duro negli spogliatoi stigliando i suoi per una prestazione non sufficiente. Un discorso che, forse, può avere ancora maggior forza se fatto con 3 punti in tasca.