Inter, i tifosi brasiliani chiedono ad Ancelotti di convocare Carlos Augusto

Carlos Augusto ha aggiunto che Chivu "vuole sempre alzare il livello dell’attenzione". Nonostante la concorrenza pesante di Bastoni e Dimarco, il difensore sta ritagliandosi sempre più spazio diventando un elemento cruciale (così come, d'altronde, lo era per Simone Inzaghi), e una sua convocazione nel Brasile potrebbe davvero essere dietro l'angolo. "Rispetto le scelte di Ancelotti, devo migliorare" aveva detto prima del Kairat: come visto ieri sera, è stato di parola.