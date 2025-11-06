Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
inter

Inter, i tifosi brasiliani chiedono ad Ancelotti di convocare Carlos Augusto

Carlos Augusto oramai è più di un jolly per l'Inter: dopo il primo gol in Champions i tifosi brasiliani chiedono la convocazione ad Ancelotti

di Stefano Fiore
06 Nov 2025 - 12:20

Carlos Augusto ormai sta andando oltre il concetto di jolly e dodicesimo uomo a cui è stato accostato dal suo approdo all'Inter: che sia schierato nel suo ruolo naturale di quinto a centrocampo o adattato a "braccetto" più indietro, il difensore brasiliano sta dando un contributo determinante, come ieri in Champions League.

Il suo gol contro il Kairat Almaty non è stato solo fondamentale per evitare un pareggio che sarebbe stato dolorosissimo contro il Kairat Almaty, ma, nel suo piccolo, è entrato nella storia: ha contribuito a far vincere ai nerazzurri le prime quattro partite di Champions per la prima volta.

I numeri e l'appello dei tifosi ad Ancelotti

Il difensore brasiliano, acquistato nell'agosto 2023 dal Monza, è al centro di un momento positivo, testimoniato dai suoi numeri stagionali:

  • Presenze: 9 partite in Campionato, 3 in Champions League.
  • Minutaggio: 535 minuti totali.
  • Statistiche: 1 gol (il suo primo in Europa) e 2 assist.

Nonostante questa fase positiva, Carlos Augusto è stato recentemente escluso dalle convocazioni del Brasile da parte del ct Carlo Ancelotti. Dopo il gol di ieri, molti tifosi brasiliani hanno lanciato sui social un appelo ad Ancelotti, chiedendo a gran voce la sua convocazione nella Seleção.

L'analisi della partita e il futuro con Chivu

A fine gara, il brasiliano ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando la necessità di migliorare l'approccio: "Avevo detto che in Champions non ci sono partite facili: l'importante era ottenere la vittoria, ma avremmo dovuto approcciare meglio. C’è bisogno di una concentrazione maggiore e di sfruttare meglio le occasioni".

Carlos Augusto ha aggiunto che Chivu "vuole sempre alzare il livello dell’attenzione". Nonostante la concorrenza pesante di Bastoni e Dimarco, il difensore sta ritagliandosi sempre più spazio diventando un elemento cruciale (così come, d'altronde, lo era per Simone Inzaghi), e una sua convocazione nel Brasile potrebbe davvero essere dietro l'angolo. "Rispetto le scelte di Ancelotti, devo migliorare" aveva detto prima del Kairat: come visto ieri sera, è stato di parola.

Conte contro Chivu: dalla rissa al Tardini a Napoli-Inter

1 di 9
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

carlos augusto
gol
champions
brasile
ancelotti

Ultimi video

04:04
conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

01:18
La Fiorentina riparte

La Fiorentina riparte

01:32
Roma in casa dei Rangers

Roma in casa dei Rangers

01:29
Milan e Inter insieme

Milan e Inter insieme

02:20
Milan, parla Saelemaekers

Milan, parla Saelemaekers

01:31
Napoli ha il mal di gol

Napoli ha il mal di gol

01:46
Vlahovic, cambia tutto

Vlahovic, cambia tutto

02:17
Juric batte la pareggite

Juric batte la pareggite

01:18
Stasera Bologna-Brann

Stasera Bologna-Brann

01:36
Finalmente Lautaro

Finalmente Lautaro

02:15
L'autocritica di Chivu

L'autocritica di Chivu

02:46
DICH BENATIA POST OM-ATALANTA DICH

Benatia: "Il gol? Non lo accetto come non avevo accettato l'episodio di Madrid"

02:21
DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

03:57
conferenza de zerbi post atalanta DICH

De Zerbi: "Non faccio l'arbitro ma a Madrid vissuto un rigore simile"

06:02
conferenza juric post marsiglia DICH

Juric: "Vittoria strameritata, tutti i comportamenti devono essere per la squadra"

04:04
conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

I più visti di Inter

Stadio San Siro (Milano) - Sede della Cerimonia d'Apertura

San Siro è ufficialmente di proprietà di Inter e Milan: firmato il rogito

La storia di San Siro: il derby del 1926, il terzo anello e i successi rossonerazzurri

Marotta replica a Conte: "Libero di dire ciò che vuole. Arbitri? Non è il caso di parlarne"

Giovane risponde al gioiello di Zielinski, l'autogol di Frese regala tre punti a Chivu al 94'

La vittoria in extremis di Verona fa scricchiolare le certezze dell'Inter: Chivu cerca risposte dagli attaccanti

Kairat senza nulla da perdere: a San Siro con il baby talento che ha stregato Doku e il Chelsea

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:23
Genoa, primo allenamento nel pomeriggio per De Rossi
12:46
Kings Cup, al via i playoff a Cologno Monzese
11:26
Infantino a Forum con Trump, Fifa lancia "premio della pace"
10:15
Real Madrid, nelle prossime ore esami per Valverde
09:05
Scaroni: "Inchiesta ultrà? Liberato Curva Milan da criminali"