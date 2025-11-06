Inter, i tifosi brasiliani chiedono ad Ancelotti di convocare Carlos Augusto

Conte contro Chivu: dalla rissa al Tardini a Napoli-Inter
© Getty Images
© Getty Images
Carlos Augusto oramai è più di un jolly per l'Inter: dopo il primo gol in Champions i tifosi brasiliani chiedono la convocazione ad Ancelottidi Stefano Fiore
Carlos Augusto ormai sta andando oltre il concetto di jolly e dodicesimo uomo a cui è stato accostato dal suo approdo all'Inter: che sia schierato nel suo ruolo naturale di quinto a centrocampo o adattato a "braccetto" più indietro, il difensore brasiliano sta dando un contributo determinante, come ieri in Champions League.
Il suo gol contro il Kairat Almaty non è stato solo fondamentale per evitare un pareggio che sarebbe stato dolorosissimo contro il Kairat Almaty, ma, nel suo piccolo, è entrato nella storia: ha contribuito a far vincere ai nerazzurri le prime quattro partite di Champions per la prima volta.
Il difensore brasiliano, acquistato nell'agosto 2023 dal Monza, è al centro di un momento positivo, testimoniato dai suoi numeri stagionali:
Nonostante questa fase positiva, Carlos Augusto è stato recentemente escluso dalle convocazioni del Brasile da parte del ct Carlo Ancelotti. Dopo il gol di ieri, molti tifosi brasiliani hanno lanciato sui social un appelo ad Ancelotti, chiedendo a gran voce la sua convocazione nella Seleção.
A fine gara, il brasiliano ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando la necessità di migliorare l'approccio: "Avevo detto che in Champions non ci sono partite facili: l'importante era ottenere la vittoria, ma avremmo dovuto approcciare meglio. C’è bisogno di una concentrazione maggiore e di sfruttare meglio le occasioni".
Carlos Augusto ha aggiunto che Chivu "vuole sempre alzare il livello dell’attenzione". Nonostante la concorrenza pesante di Bastoni e Dimarco, il difensore sta ritagliandosi sempre più spazio diventando un elemento cruciale (così come, d'altronde, lo era per Simone Inzaghi), e una sua convocazione nel Brasile potrebbe davvero essere dietro l'angolo. "Rispetto le scelte di Ancelotti, devo migliorare" aveva detto prima del Kairat: come visto ieri sera, è stato di parola.
© Getty Images
© Getty Images