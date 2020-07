Inter, Conte: "Squadra determinata. Eriksen deve essere più  cattivo"

QUI INTER

Dopo il 4-0 alla Spal Antonio Conte sorride: "Era importante dare un segnale di continuità, dare un segnale di convinzione. Siamo determinati e vogliosi. Questa era una partita sulla carta scontata, ma di facile non c'è mai nulla. Siamo stati bravi, abbiamo ipotecato la Champions League e abbiamo avvicinato chi ci sta davanti. Restano ancora lontani, ma sono sei punti. Abbiamo commesso passi falsi che potremmo pagare a caro prezzo. Questo è stato un bel segnale a livello mentale".

Tante note positive a Ferrara, ma Conte chiede di più a Eriksen: "Sta lavorando e sta cercando di entrare negli schermi. Sta prendendo confidenza con un campionato che è molto più tattico rispetto a quello inglese. Ha qualità, ma deve essere più aggressivo: ha fatto una buona partita e sono contento per lui, ma deve continuare a lavorare. È un ragazzo timido, molto bravo e umile, ma allo stesso tempo deve capire che deve sciogliersi. È solo questione di tempo: non crea problemi e ha voglia di diventare importante".

Spal-Inter 0-4: le immagini del match

Nelle ultime uscite il tecnico nerazzurro ha fatto qualche modifica tattica: "Abbiamo variato 3-5-2 per essere più imprevedibili. C'è un giocatore tra le linee ed è cambiata anche la posizione degli attaccanti. Rischiamo un po' di più in difesa, ma segniamo con tanti giocatori. Il gol di Candreva? Il mio lavoro sta dando i frutti, questo è un po' il marchio di fabbrica".

Ottima prestazione anche per Sanchez: "È un giocatore che abbiamo voluto fortemente perché ha caratteristiche importanti. Veniva da due stagioni non buone, peccato per l'infortunio. Ora inizia a stare bene e sta facendo vedere cose positive. Tenerlo? Bisogna parlarne con la società".