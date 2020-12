Inter, Conte: "Se non sei squadra non vinci partite così"

Antonio Conte si gode il successo contro il M'Gladbach che tiene accesa la fiammella della speranza per gli ottavi di Champions per la sua Inter: "Se non sei una squadra sotto tutti i punti di vista non vieni a vincere partite del genere, soprattutto in questo momento - ha detto il tecnico nerazzurro - Loro erano davvero in forma. Abbiamo fatto una partita davvero importante, abbiamo strameritato di vincere. Potevamo evitare sofferenze inutili, è vero, ma non dimentichiamoci che avevamo davanti un grande avversario. Siamo vivi e questa è la cosa più importante. Complimenti ai ragazzi per lo spirito e per come si sono aiutati l'un l'altro".

Getty Images