Inter, Conte ritrova anche D'Ambrosio, negativo al Covid

INTER

Tutti negativi i tamponi effettuati venerdì ad Appiano

Un doppio sospiro di sollievo per l'Inter e per Antonio Conte dopo il focolaio Covid all'interno della Nazionale azzurra e dopo il ritorno a Milano degli altri giocatori impegnati in giro per l'Europa con le rispettive selezioni. I tamponi effettuati venerdì ad Appiano sono risultati tutti negativi. Negativo anche D'Ambrosio, che era rimasto l'unico positivo nella squadra nerazzurra. Domenica 14 marzo a Torino il terzino aveva accusato un malessere con qualche linea di febbre prima della partita. Visti i sintomi influenzali, il giocatore era stato riportato subito a Milano su un'auto privata. Poi il tampone di controllo e il giorno dopo la notizia della positività.

D'Ambrosio (ultimo tra i 4 positivi tra i giocatori nerazzurri a negativizzarsi) dovrà sottoporsi ai controlli da protocollo per tornare in campo e potrebbe rientrare per il recupero contro il Sassuolo in programma mercoledì. La gara contro i neroverdi venne rinviata proprio dopo lo stop dell'Ats di Milano di fronte alla sua positività cui seguirono quelle di Handanovic, De Vrij e Vecino.