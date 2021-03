Inter, Conte recupera Vecino: negativo al Covid-19

Dopo Samir Handanovic, Antonio Conte recupera un altro elemento in vista della sfida di sabato contro il Bologna. Matias Vecino è risultato negativo al Covid-19 e ora si sottoporrà a nuova visita d'idoneità per poi aggregarsi al gruppo in vista della sfida del Dall'Ara. L’uruguaiano era risultato positivo lo scorso 18 marzo. Sono invece ancora positivi i tamponi effettuati da Danilo D'Ambrosio e Stefan De Vrij.