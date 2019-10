Inter, Conte: "Prendiamoci i tre punti, ma così è dura. La macchina è al limite"

IL POST GARA

"Prendiamoci il risultato, non mi interessa se abbiamo giocato bene o male. Diventa difficile così, è la quarta gara in 9 giorni dove hanno giocato sempre dagli stessi", Antonio Conte non riesce a godersi la vittoria dell'Inter a Brescia e lancia un altro appello alla società. "Bisogna ringraziare i ragazzi per lo spirito tenuto fino alla fine, hanno fatto qualcosa di straordinario. Adesso dobbiamo recuperare, siamo a metà del percorso: sabato c'è il Bologna, poi il Dortmund... E' un'anomalia giocare sette partite in 20 giorni, questo mi sembra molto strano, noi lo faremo". Conte: "Prendiamoci i tre punti ma siamo al limite"

"Se Marotta mi ha rasserenato? Io non devo essere rasserenato - ha proseguito Conte nel dopo partita - Sono da quattro mesi nel pianeta Inter e sto capendo cose che a giugno non sapevo. Dobbiamo cercare di migliorare queste situazioni. la macchina la stiamo portando al massimo dei giri, non stiamo facendo passeggiate. I ragazzi stanno facendo cose oltre le aspettative. Certe partite bisogna vincerle soffrendo, per tante ragioni. Bisogna essere bravi a soffrire e a reggere botta. Però sfido chiunque a giocare quattro partite in nove giorni, mi piacerebbe avere più tempo per preparare le partite".



"A Brescia anche altri hanno sofferto. Complimenti al Brescia, Corini sta facendo bene quest'anno, dopo avere fatto bene nella passata stagione. Lo conosco perché siamo stati compagni di squadra, è un bravo ragazzo e merita grandi successi - ha detto ancora Conte - La classifica non deve inebriarci o fare abbassare la tensione. Merito dei ragazzi che stanno facendo cose straordinarie, andando probabilmente oltre le aspettative. Se giocano sempre gli stessi si rischiano gli infortuni - ha concluso - Adesso ho ben chiara la situazione e ne prendo coscienza".

Vedi anche inter Serie A: Brescia-Inter 1-2, Lautaro e Lukaku portano Conte in vetta