Inter, Conte: "Il lavoro sta pagando, abbiamo alzato il livello"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo il 3-0 al Genoa: "La squadra ha preso coscienza dei propri mezzi"

Tre gol per altri tre punti e l'allungo in vetta alla classifica. L'Inter di Conte ha battuto 3-0 il Genoa con una prestazione maiuscola: "Abbiamo giocato contro una squadra in ottima forma e che nell'ultimo periodo correva forte - ha commentato il tecnico nerazzurro a fine partita -. C'è stato il giusto approccio e la giusta voglia di vincere, siamo stati bravi a fare tre gol lasciando pochissimo all'avversario. Siamo contenti perché il lavoro sta pagando e questa squadra sta prendendo coscienza nei propri mezzi, crescendo nelle individualità e nel collettivo".

L'allungo in classifica è arrivato: "Mancano 14 partite ed è ancora lunga, anche l'infrasettimanale col Parma sembra facile sulla carta ma non lo sarà, dovremo dimostrare sul campo di essere sempre concentrati per dare soddisfazione ai nostri tifosi". Il patto-Scudetto è qualcosa di presente nello spogliatoio nerazzurro: "Non c'è stato un vero patto, ma è inevitabile che quando alleni l'Inter o giochi per questa squadra, devi giocare per vincere. La storia del club ti impone questo e sono tanti anni che questa società non vince, in questa stagione la delusione Champions per l'uscita immeritata ci ha portato un attimo a guardarci tutti dentro e capire che bisognava alzare il livello per cercare di essere più competitivi. Fossimo ancora in Champions ce la potremmo giocare".

"Il gap con la Juventus era già stato ridotto nella scorsa stagione con un miglioramento netto rispetto agli anni precedenti - ha continuato Conte -. Quest'anno abbiamo continuato il lavoro e il nostro vantaggio sui bianconeri è un parametro per capire a che punto siamo. Stiamo facendo qualcosa di bello e importante, ma mancano quattordici partite. La squadra è cresciuta, c'è sinergia ed empatia tra tutti noi e dobbiamo continuare".

I problemi semmai sono fuori dal campo a livello societario: "Quando lavori per l'Inter devi concentrarti sul campo. Io devo incidere dove posso farlo, come i calciatori; dove non possiamo incidere è inutile perdere energie perché tanto non possiamo influire. Io e i giocatori dobbiamo essere concentrati su quello che possiamo decidere".

Nell'infrasettimanale c'è il Parma: "Sono quattro giorni e c'è il tempo per recuperare. Non facciamo calcoli sul calendario, ma dobbiamo dare tutto partita per partita, mettendo la formazione migliore".