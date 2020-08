Inter-Conte, è il giorno decisivo: o dentro o fuori. E Allegri aspetta...

ORE CALDE

Saranno i quasi 50 milioni che il club dovrebbe versare (tra lui e il suo staff) in caso di addio o la voglia di non dover ricominciare un nuovo progetto tecnico da zero. Resta il fatto che Zhang farà di tutto per tenere Antonio Conte sulla panchina dell'Inter anche nella prossima stagione. Un concetto che sarà ribadito dalla proprietà nell'incontro di oggi. Quello decisivo per capire l'immediato futuro nerazzurro.

Il problema, però, è la controparte. Le priorità di Conte sono il punto focale per poter intuire quello che succederà. L'allenatore dovrà inizialmente spiegare i rapporti tesi con una parte della dirigenza e certe sue uscite che coinvolgono, anche se non soprattutto, il mercato. Bisognerà capire quanto la società sia disposta a venire incontro alle richieste del tecnico. Richieste non di poco conto perché riguardano pezzi da novanta come Kanté e Dzeko.

Se Zhang dovesse fin da subito ribadire la necessità di un mercato al risparmio, è difficile che possano esserci margini per una conclusione positiva della vicenda. Molto comunque dipenderà dall'atteggiamento di Conte. Se dovesse essere quello del post Atalanta o del dopo Siviglia, diventa molto complicato pensare che la prossima stagione ci possa essere ancora lui alla guida dell'Inter.

Se invece i giorni post finale di Europa League avranno contribuito a tranquillizzarlo e a renderlo disposto a un'analisi serena, è possibile che si possa proseguire insieme. Anche se i nodi relativi ai rapporti con la dirigenza, alla volontà di un mercato di alto livello e alla mancanza di serenità legata soprattutto alle preoccupazioni per la famiglia (come ribadito a Colonia), farebbero propendere per un addio.

Dalla Val Badia, intanto, Max Allegri si gode le sue vacanze che, essendo durate più di un anno, dovrebbero avergli già fatto tornare la voglia di lavorare. Aspetterà sereno il verdetto del vertice per poi lanciarsi in questa nuova avventura colorata di nerazzurro.