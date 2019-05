Inter, Conte già al lavoro per pianificare il futuro nerazzurro: foto coi responsabili media

29/05/2019

L'avventura di Antonio Conte all'Inter è già iniziata. Non ancora ufficialmente, con l'annuncio delle firme sui contratti previsto nei prossimi giorni, ma operativamente sì. Il tecnico infatti è stato immortalato in una foto divulgata da Gazzetta.it al lavoro con i responsabili media del club nerazzurro. Con ogni probabilità si stava lavorando alle immagini per il lancio social del nuovo allenatore.