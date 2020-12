Inter: Conte, dubbio Vidal e uomini contati a centrocampo contro lo Shakhtar

INTER

Gara da dentro o fuori per l'Inter mercoledì sera a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. La vittoria è d'obbligo ma il destino dei nerazzurri è legato anche al risultato del Real Madrid contro il Borussia Monchengladbach. In caso di pareggio tra spagnoli e ucraini sarebbe terzo posto nel girone per via degli scontri diretti. Per una sfida fondamentale per la stagione, Antonio Conte deve fare i conti ancora una volta con l'emergenza in mezzo al campo. Vidal resta un grosso punto interrogativo: il cileno è stato costretto al cambio anticipato nella gara di sabato contro il Bologna a causa di un fastidio al flessore della coscia sinistra e resta in dubbio. Gli esami scioglieranno il dubbio sulla sua presenza o meno nello spareggio contro lo Shakhtar.

Un bel problema per Conte che, in caso di forfait di Vidal, con un Sensi non ancora pronto per scendere in campo dall'inizio, con un Nainggolan ai box (tornerà domenica contro la sua ex squadra, il Cagliari) e con un Eriksen che - come dimostra l'ingresso in campo al 90' contro il Bologna e al di là delle dichiarazioni concilianti post gara del tecnico nerazzurro - è ormai fuori dal progetto, si ritrova con gli uomini contati a centrocampo. Che a quel punto vedrà per forza in azione Barella, Brozovic e Gagliardini.