Inter, Conte cambia per sorprendere il Milan: Eriksen sotto-punta con Lukaku

Conte medita il cambio a sorpresa. Quale? Presto detto: Eriksen sotto-punta a sostegno di Lukaku, con a centrocampo Sensi, Brozovic e Barella. Insomma, l'assenza di Lautaro (fuori per squalifica) e il pieno recupero di Sensi dopo le noie al polpaccio di settimana scorsa, possono diventare le chiavi per un cambio tattico all'insegna della qualità e del palleggio, un upgrade tecnico dell'Inter in mezzo al campo pensato anche per togliere riferimenti di gioco ai calciatori del Milan. Va da sè che in un 3-5-1-1 così disegnato a "pagare" sarebbe in primo luogo Sanchez, confinato in panchina. Ma per ora si tratta di una ipotesi: resta in piedi, infatti, la possibilità di un più "tradizionale" 3-5-2 nel quale a fianco di Lukaku troverebbe spazio il cileno (favorito su Esposito) con un centrocampo nel quale Eriksen dovrebbe avere la meglio su Sensi e Vecino e partire titolare con gli intoccabili Brozovic e Barella. Due ipotesi tattiche in ballottaggio, dunque, con la sensazione che domani sera a San Siro le vedremo entrambe nel corso dei 90 minuti.