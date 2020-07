Inter, Conte: "A tutti piacerebbe vincere, però... Problema per Lukaku, spero non sia grave"

QUI INTER

Dopo il ko col Bologna, l'Inter stecca anche a Verona venendo raggiunto sul 2-2 nel finale dall'Hellas e scivolando al quarto posto in classifica: "Dal punto di vista della determinazione non ho niente da rimproverare ai ragazzi, perché abbiamo giocato contro una squadra che gioca a ritmi alti. Abbiamo risposto colpo su colpo, ma c'è il solito rammarico di aver preso gol a cinque minuti dalla fine da un fallo laterale. Dispiace perdere punti per strada - ha commentato Conte -, avremmo meritato di vincere la partita".

Ancora una volta l'Inter ha perso punti (20 in totale) da situazione di vantaggio, un limite importante: "Noi stiamo lavorando bene con questo gruppo - ha continuato il tecnico nerazzurro - e credo che si veda. Le statistiche fanno riflettere e ci deve spingere ancora di più a migliorare. Abbiamo perso punti stupidi per strada, altrimenti staremmo parlando di un'altra classifica".

Conte ha dovuto sostituire Lukaku nel finale: "Ha avuto un problema alla schiena e all'adduttore, speriamo non sia niente di grave perché è importante per noi". L'Inter però deve migliorare nella gestione delle partite: "Dobbiamo fare meglio, serve esperienza e speriamo che accumulandola si possa fare meglio. Spesso andiamo in affanno in maniera troppo semplice. Detto questo il Verona nel secondo tempo non ha mai tirato in porta prima del gol".

L'Inter dovrà intervenire sul mercato per portare carisma nella rosa: "Non rispondo perché altrimenti vengo massacrato. Se devo dire qualcosa dal punto di vista tecnico, a fine stagione farò le mie considerazioni col club e se dovrò dire qualcosa lo dirò a loro. A tutti piacerebbe vincere, bisogna capire quanto si è vicini o quanto si è lontani. C'è chi la pensa in un modo e magari altri pensano altro".