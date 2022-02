Inter, confermata distorsione alla caviglia per Bastoni

INTER

La situazione del difensore nerazzurro verrà rivalutata nei prossimi giorni in vista della gara di Champions col Liverpool

Aggiornamenti dall'infermeria dell'Inter sulle condizioni di Alessandro Bastoni, uscito dal campo per un infortunio alla caviglia nel corso della sfida di Coppa Italia contro la Roma. "Alessandro Bastoni è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti che hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra - si legge nel comunicato del club nerazzurro -. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni". Per quanto riguarda i tempi di recupero del centrale, dunque, al momento non ci sono indicazioni precise, ma la buona notizia è che non ci sarebbero interessamenti ai legamenti dell'articolazione. Getty Images

La caviglia di Bastoni si era girata ricadendo a terra dopo un contrasto aereo con Zaniolo e i compagni avevano immediatamente chiesto il cambio lasciando intuire un infortunio abbastanza serio. Squalificato per le prossime due giornate di campionato, il difensore nerazzurro inizierà subito il percorso riabilitativo e le cure nella speranza di poter scendere in campo tra sette giorni nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Ipotesi che al momento non si può escludere, ma che resta comunque molto difficile.