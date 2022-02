Inter, Bastoni ko: trauma distorsivo alla caviglia destra

L'Inter rischia di dover fare i conti con un infortunio ad Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro ha infatti lasciato il campo a pochi minuti dalla fine del primo tempo del match di Coppa Italia contro la Roma, sorretto dai membri dello staff nerazzurro. Per lui un trauma distorsivo alla caviglia destra, la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni. La caviglia di Bastoni si è girata ricadendo a terra dopo un contrasto aereo con Zaniolo e i compagni hanno immediatamente chiesto il cambio. Il classe '99 è squalificato per le prossime due giornate di campionato, ma a questo punto a rischio potrebbe esserci l'andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool, in programma tra 8 giorni a San Siro.

