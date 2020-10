Inter, comunicata la lista per la Champions: ci sono Nainggolan e Darmian

Chiuso il calciomercato, come da regolamento, l'Inter ha comunicato all'Uefa la lista dei calciatori che prenderanno parte alla fase a gironi della Champions League 2020/2021. Nessuna sorpresa nell'elenco stilato dai nerazzurri per gli impegni europei. In lista figurano Radja Nainggolan, rientrato dal Cagliari, e Matteo Darmian, arrivato all'Inter nell'ultimo giorno di mercato. Assenti invece Padelli e Vecino.