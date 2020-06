Inter coi cerotti: ancora problemi per Barella, fastidio alla schiena per Lautaro

UOMINI CONTATI

Dopo il pareggio pazzo col Sassuolo, l'Inter si prepara ad affrontare il Parma ancora incerottato. Per Antonio Conte, infatti, a centrocampo gli uomini restano contati. Barella contro i neroverdi non è sceso in campo per un problema fisico e la condizione al momento non sembra affatto migliorata in vista della prossima sfida di campionato. Una situazione che farebbe pensare a un altro forfait dell'ex Cagliari anche contro i ducali. Ma non è tutto qui. In casa Inter, infatti, preoccupano anche le condizioni di Lautaro, alle prese con un fastidio alla schiena.

Vedi anche inter Inter, Skriniar squalificato 3 giornate per "insulto all’arbitro e bestemmia"

Due pessime notizie per il tecnico nerazzurro, che domenica sera dovrà dunque presentarsi al Tardini molto probabilmente con gli stessi problemi di formazione della gara col Sassuolo. In particolare a preoccupare Conte sono le poche alternative in mediana e in attacco. Senza Barella e Lautaro, infatti, l'Inter perde dinamismo e forza in mezzo al campo e pericolosità e potenza in avanti. Due assenze molto pesanti per la già complicata corsa scudetto dopo il mezzo passo falso contro la squadra di De Zerbi.