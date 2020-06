Inter, Skriniar squalificato 3 giornate per "insulto all’arbitro e bestemmia"

INTER

Dopo il danno per il pareggio col Sassuolo che allontana forse definitivamente lo scudetto, per l'Inter di Antonio Conte arriva anche la beffa. E che beffa: Milan Skriniar è stato infatti squalificato per tre giornate dal Giudice Sportivo della Lega Serie A per per "insulto all’arbitro e bestemmia". “Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata); per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un’espressione offensiva accompagnata da un’esclamazione blasfema”, si legge nella motivazione sul comunicato ufficiale. Il difensore slovacco si è visto anche comminare una multa di 10mila euro. Ferri: "Inter? Il problema è stato il primo tempo"

Skriniar sarà quindi costretto a saltare le prossime sfide contro Parma (trasferta), Brescia e Bologna (entrambe in casa). Con D'Ambrosio e Godin ancora ai box è un bel problema per Antonio Conte, che al Tardini non sarà in panchina. Il tecnico nerazzurro era infatti diffidato ed è stato ammonito durante la sfida contro i neroverdi a San Siro. Tra gli altri squalificati, una giornata di stop per Jakub Jankto della Sampdoria, ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario durante la sfida contro la Roma e alla quinta sanzione.

