Gli infortuni ci stanno, visti i tanti impegni. Le alternative ci sono, da più parti si sostiene però la necessità di intervenire sul mercato a gennaio, soprattutto in difesa: “Abbiamo doppi ruoli in qualsiasi posizione e addirittura un centrocampista in più. Per me la rosa in questo momento è competitiva, non posso fare supposizione per il mercato perché non sarebbe giusto nei confronti dei miei giocatori perché li reputo i migliori al mondo. E’ inutile parlare di situazioni o cose che potrebbero avvenire nel futuro, non cerchiamo scuse del calendario o del fatto che dobbiamo giocare ogni 72 ore. La squadra è abituata a fare un determinato tipo di lavoro, preferisce giocare piuttosto che allenarsi. I giocatori sono forti, bravi e negli ultimi anni si sono presi palcoscenici importanti. Non ci lamentiamo, ci prendiamo quello che abbiamo, consapevoli del fatto che dobbiamo essere sempre la miglior versione nostra".