La delusione mista a rabbia dopo Bergamo, la necessità di fare punti per continuare a credere negli ottavi diretti, i dubbi di formazione, specie a centrocampo, per le nuove, pesanti assenze. Temi centrali della conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia della sfida di Champions contro lo Stoccarda, giusto 48 ore dopo la rimonta subita con l'Atalanta che tante critiche ha sollevato: "Per noi è un’altra occasione in Champions League, partiamo da questo" ha esordito il tecnico nerazzurro davanti ai giornalisti alla Pinetina. "E’ la quinta partita, sappiamo tutti la realtà della classifica in questo momento, siamo consapevoli delle nostre ambizioni e della squadra che dovremo affrontare domani, aggressiva, intensa, forte. Sappiamo il nostro valore, dobbiamo essere pronti a fare del nostro meglio. Lautaro, Pio Esposito e Thuram sono tutti a disposizione, vedremo domani le scelte che faremo”.
Importante ripartire, senza perdersi in inutili isterismi: "L'Inter non può essere giudicata per uno spezzone non fatto bene. Ha fatto bene in questi anni e lo dicono i numeri. Siamo consapevoli di cosa non ha funzionato per 10 minuti a Bergamo ma dobbiamo fare un'analisi lucida, senza perdere quanto fatto di buono in quella partita e nelle due prima della sosta. Un po' più di equilibrio nell'analisi bisogna averlo, soprattutto da parte nostra. Noi abbiamo parlato di cosa è accaduto e abbiamo tratto conclusioni, cercheremo di limare determinati difetti. Oggi però dobbiamo accumulare energie per la partita di domani”.
Sì, perché fondamentale sarà prendersi i tre punti per lasciare intatte le speranze di poter guadagnare ancora la Top8 di Champions: "Abbiamo l'obbligo di essere la nostra miglior versione, per il resto è banale parlare di vittorie, sconfitte o pareggi. Siamo consapevoli di quanto di buono sia stato fatto in questi anni, per quanto la società ha lavorato per creare un'Inter degna di questo nome anche in campo internazionale. E' stato fatto nella maniera giusta e importante. Siamo consapevoli delle cose che funzionano o non funzionano. La parte negativa fa i titoli, attira più attenzione dal punto di vista mediatico, ma noi dobbiamo essere più lucidi nel capire che bisogna limare determinate cose che ci permettono di dare continuità prima di tutto in una partita, per 95 o 100 minuti, e poi in una stagione intera da settembre a maggio".
Tra le analisi fatte, sicuramente anche quella riguardante la fragilità difensiva che ha prodotto un numero di gol incassati troppo alto per le ambizioni di una squadra come l'Inter: “Possiamo analizzare cosa non è andato, lo abbiamo fatto, ma negli anni la squadra ha tirato fuori anche carattere, altrimenti non avrebbe ottenuto questi risultati. Non è giusto parlare solo degli ultimi 10 minuti di Bergamo. Qualche calo di concentrazione c’è stato, i ragazzi devono fare sempre le stesse pressioni, con lo stesso atteggiamento. A Bergamo, parlando sempre di quella partita, abbiamo fatto una buona fase difensiva in molti momenti, ma negli ultimi 10’ potevamo e dovevamo fare meglio”.
Dei singoli, per quanto concerne le responsabilità vere o presunte sugli errori commessi, Chivu non parla ("A me piace parlare di collettivo, non dei singoli nomi. Anche su una pressione fatta male diventa una questione individuale, ma abbiamo l’obbligo di difendere da collettivo. Non è giusto parlare di un singolo, il calcio è un gioco di squadra. Tutti dobbiamo fare le cose giuste con o senza palla"), ma due notizie di formazione, queste sì, le dà: "Stones sta meglio e domani ci sarà, Zielinski no".
Senza il polacco e senza Calhanoglu, la regia a centrocampo resta scoperta: “La mia preoccupazione da allenatore è trasmettere certezze alla squadra, è la mia premura nella preparazione alla partita. I ragazzi devono sentirsi a proprio agio nel fare determinate cose. Certe improvvisazioni non possiamo farle e non dobbiamo farle. Abbiamo cinque centrocampisti, le scelte le vedrete domani”.
Gli infortuni ci stanno, visti i tanti impegni. Le alternative ci sono, da più parti si sostiene però la necessità di intervenire sul mercato a gennaio, soprattutto in difesa: “Abbiamo doppi ruoli in qualsiasi posizione e addirittura un centrocampista in più. Per me la rosa in questo momento è competitiva, non posso fare supposizione per il mercato perché non sarebbe giusto nei confronti dei miei giocatori perché li reputo i migliori al mondo. E’ inutile parlare di situazioni o cose che potrebbero avvenire nel futuro, non cerchiamo scuse del calendario o del fatto che dobbiamo giocare ogni 72 ore. La squadra è abituata a fare un determinato tipo di lavoro, preferisce giocare piuttosto che allenarsi. I giocatori sono forti, bravi e negli ultimi anni si sono presi palcoscenici importanti. Non ci lamentiamo, ci prendiamo quello che abbiamo, consapevoli del fatto che dobbiamo essere sempre la miglior versione nostra".