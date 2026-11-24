Saranno di circa sei settimane i tempi di recupero per Marco Carnesecchi, lesionatosi il menisco mediale del ginocchio sinistro nel riscaldamento prima del match di campionato l'altro ieri con l'Inter a Bergamo. Il portiere dell'Atalanta è stato sottoposto in mattinata a intervento chirurgico in artroscopia per la pulizia meniscale. Il titolare del ruolo, dunque, rimarrà Marco Sportiello: per il riminese il 2026 è virtualmente finito. L'operazione è andata a buon fine e nei prossimi giorni inizierà l'iter riabilitativo, come fa sapere la società nerazzurra. Carnesecchi salterà dunque, tra Conference League e campionato, Banja Luka, Lecce, Lazio, Riga, Genoa, Mjallby e Napoli il 20 dicembre prima della pausa invernale.