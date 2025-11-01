Inter, Chivu sceglie il turnover per continuare la corsa. Ancora out Thuram, torna Josep Martinez

Per farlo il tecnico romeno dovrebbe optare per alcune rotazioni rispetto alla formazione scesa in campo mercoledì sera a San Siro contro la Viola. A partire dal centrocampo dove uno tra Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella potrebbe avere un turno di riposo dopo essere stati quasi sempre titolari nel post sosta. Se a sedersi dovesse essere il turco starebbe all'ex Cagliari piazzarsi in cabina di regia con Petar Sucic e Piotr Zielinski favoriti per le due maglie da mezzali. Attenzione però anche a Davide Frattesi che alla fine potrebbe spuntarla sul polacco. A sinistra uno tra Bastoni e Dimarco rifiaterà lasciando spazio a Carlos Augusto da braccetto o da quinto in base chi partirà in panchina. Al centro della difesa occasione per De Vrij e alla sua destra conferma per Akanji. In porta scelta obbligata con Sommer anche se Josep Martinez tornerà tra i convocati: il portiere spagnolo è ancora sotto shock per il tragico incidente in cui un 81enne ha perso la vita ma l'infortunio a una manodel baby Calligaris non lascia altra scelta.