Inter, Chivu sceglie il turnover per continuare la corsa. Ancora out Thuram, torna Josep Martinez

Il francese ancora fuori dai convocati. Il tecnico romeno continua con le rotazioni: spazio per Carlos Augusto e Bonny, conferma per Sucic
L'Inter vuole continuare a correre. I nerazzurri con il successo 3-0 sulla Fiorentina hanno ripreso la marcia dopo il brutto passo falso di Napoli. La partita di domenica alle 12:30, la prima a mezzogiorno della stagione, a Verona sarà una sorta di prova del 9 per Chivu e i suoi che dovranno dimostrare di essersi lasciati alle spalle i fantasmi (e i veleni) del Maradona.
Per farlo il tecnico romeno dovrebbe optare per alcune rotazioni rispetto alla formazione scesa in campo mercoledì sera a San Siro contro la Viola. A partire dal centrocampo dove uno tra Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella potrebbe avere un turno di riposo dopo essere stati quasi sempre titolari nel post sosta. Se a sedersi dovesse essere il turco starebbe all'ex Cagliari piazzarsi in cabina di regia con Petar Sucic e Piotr Zielinski favoriti per le due maglie da mezzali. Attenzione però anche a Davide Frattesi che alla fine potrebbe spuntarla sul polacco. A sinistra uno tra Bastoni e Dimarco rifiaterà lasciando spazio a Carlos Augusto da braccetto o da quinto in base chi partirà in panchina. Al centro della difesa occasione per De Vrij e alla sua destra conferma per Akanji. In porta scelta obbligata con Sommer anche se Josep Martinez tornerà tra i convocati: il portiere spagnolo è ancora sotto shock per il tragico incidente in cui un 81enne ha perso la vita ma l'infortunio a una manodel baby Calligaris non lascia altra scelta.
Davanti arrivano buone notizie per Chivu: Marcus Thuram ha svolto l'allenamento in gruppo ed è da considerarsi quasi del tutto recuperato. Il francese però non verrà rischiato nella trasferta del Bentegodi, nemmeno per la panchina. Sicuro di una maglia capitan Lautaro Martinez, alla ricerca del gol e del riscatto dopo qualche prestazione sotto tono, e uno tra Esposito e Bonny: contro la Fiorentina è partito Pio, possibile quindi che a Verona tocchi all'ex Parma partire dall'inizio come accaduto contro Napoli e Roma.