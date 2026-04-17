Inter, Chivu: "Qualificazione Champions raggiunta, guardiamo avanti. Il mio futuro? Ne parleremo…”
Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro dopo la vittoria di San Siro contro il Cagliari
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"Obiettivo Champions raggiunto? Mica tanto (ride, ndr). Siamo contenti. Eravamo consapevoli dell'importanza della partita ma abbiamo avuto difficoltà nel giro palla, qualcosa che ha permesso a loro di correre meno. Nel secondo abbiamo avvicinato le punte e aumentato l’intensità del palleggio e poi abbiamo trovato il gol e quando ci sblocchiamo iniziamo a divertirci e a trovare le giocate". Queste le prime parole dell'allenatore dell'Inter Cristian Chivu dopo la netta vittoria sul Cagliari.
"I giocatori? Sono tutti a testa bassa col telefono in mano, è una generazione così. Sappiamo tutto quello che di buono abbiamo fatto: a 5 giornate dalle fine abbiamo raggiunto l'obiettivo Champions e ora guardiamo avanti per essere competitivi" - ha aggiunto Chivu - "Questi ragazzi si sono dovuti lasciare alle spalle la stagione passata, si sono dovuti rimettere in gioco, nonostante gli alti e bassi della stagione hanno sempre reagito e provato a mantenere quello che negli anni hanno costruito. Cerchiamo di mantenere quello che di buono è stato fatto". Sul rinnovo di contratto, anticipato nel prepartita da Marotta, Chivu conclude così: "Di queste cose non ho mai parlato, ero occupato con il raggiungimento della zona Champions League. Ne parleremo".