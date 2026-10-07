INTER

Inter, Chivu: "Pio fa la differenza con noi e in Nazionale, Pepo Martinez è più che pronto. Sugli inglesi e Diouf..."

Parla il tecnico nerazzurro: dal giovane attaccante, al portiere spagnolo. Al ruolo del francese...

07 Ott 2026 - 20:17
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"Spence si allena da una settimana con noi e non ci sono cose che non possa fare. Jones è sempre stato con noi, Stones sta facendo la riatletizzazione, sta meglio anche lui". Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu fa il punto sulle condizioni dei nuovi arrivati a tre giorni dalla ripresa di campionato, sabato alle 18 a San Siro contro il Parma. "Jones e Spence si sono calati perfettamente nel gruppo sotto tutti i punti di vista, sembra siano qua da un bel po' - ha detto in un'intervista a Cronache di spogliatoio - Stones è più serio ma è una persona meravigliosa: non ne trovi tante così nel calcio, ci fa piacere averlo per l'esperienza che ha, ci può dare tanto". Chivu ancora una volta si schiera 'a difesa' di Pepo Martinez: "Quando un portiere fa un errore, centinaia di persone giudicano l'errore come se fosse la fine del mondo e non è giusto. Un attaccante, se sbaglia a tu per tu col portiere, non viene giudicato allo stesso modo di un portiere che fa un errore. Non è semplice per un portiere mantenere l'autostima e la forza mentale. Martinez è uno che si prende la responsabilità degli errori, mantiene un livello di professionalità importante e si mette a disposizione del gruppo, per me è più che pronto".

Pio Esposito "cresce e cresce bene, cresce giocando, facendo la differenza ed essendo decisivo con noi e in Nazionale - ha detto Chivu sul suo attaccante - Lui è giovane ma ha autostima e questo gli permette di continuare a lavorare rimanendo con i piedi per terra. Non lo considero più un giovane, gioca in Serie A da un anno e un mese, sta facendo vedere di essere sulla strada della crescita". "Diouf vuole giocare a centrocampo? A me non lo ha detto ... - ha detto ancora Chivu - È curioso, ha voglia di migliorare, passiamo molto tempo in sala video a livello individuale per fargli capire certe cose specie quando non si ha la palla. Lo vedo molto attento, poi è ovvio che si tratta di far giocare un giocatore in un ruolo che non ha mai fatto, che non è predisposto nel fare certe cose in fase difensiva. Ma per l'applicazione, la voglia di giocare e migliorare è da dieci e lode sotto tutti i punti di vista". 

Una carezza anche a Stankovic: "ha bisogno di migliorare nei tempi di gioco però ragazzi parliamo di un giocatore che ha iniziato il suo percorso solo due anni fa. Ha fatto tanti gol in Champions, ha vinto col Bruges ed è un giocatore da Inter, davanti a lui c'è Calhanoglu, tutti sappiamo cosa vuol dire per questa squadra, c'è anche Zielinski play, bisogna che Stankovic mantenga intensità, ritmo e voglia di migliorarsi e prima o poi lo vedremo". 

Leggi anche
Francesco Pio Esposito conta già tredici presenze con la Nazionale maggiore, condite da 7 reti: l'esordio il 5 settembre 2025 contro l'Estonia per la partita di Qualificazioni Mondiali 2026

Inter, questo Pio può davvero stare in panchina? E' più di un’alternativa alla ThuLa

videovideo
inter
chivu

Ultimi video

00:17
DICH MANCINI SU UNDER 21 (PREMIO VIALLI) DICH

Mancini: "Complimenti all'Under 21"

03:39
DICH ZIELINSKI GENTLEMAN DICH

Zielinski: "In Champions vogliamo fare meglio dell'anno scorso"

01:09
DICH CARDINALE SU SAN SIRO

Cardinale: "Ecco cosa faremo a San Siro. Fare come in Premier"

01:34
Pisacane avverte Cagliari

Pisacane avverte Cagliari: "Ora rimanere verticali"

01:34
Napoli e gli infortunati

Napoli e gli infortunati: chi recupera Allegri

01:23
Milan, domani la ripresa

Milan, domani la ripresa. Le parole di Cardinale

01:45
Spalletti ha due dubbi

Spalletti ha due dubbi: "Vicario è il top"

02:10
Akanji fissa l'obiettivo

Akanji fissa l'obiettivo: "Qui per vincere tutto"

02:08
Pio, speranza azzurra

Pio, speranza azzurra: muscoli per una nuova era

02:03
Italia, bilancio Mancini

Italia, bilancio Mancini: "Ci vuole equilibrio"

01:47
CR7, attacco al Ct

CR7, attacco al ct con una lettera durissima

03:14
DICH INTERVISTA AKANJI

Akanji in esclusiva: "Con l'Inter voglio vincere tutto, anche la Champions. Le rimonte sono prova di grande mentalità"

02:27
Messi, il calcio piange

Messi, il calcio piange: "È il giorno più triste"

01:09
L'ultimo show di Messi

L'ultimo show di Messi, l'Argentina lo abbraccia

00:25
MCH MESSI ESCE DALLO STADIO CON FAMIGLIA MCH

Messi lascia lo stadio, i tifosi gli urlano: "Ti amo Leo"

00:17
DICH MANCINI SU UNDER 21 (PREMIO VIALLI) DICH

Mancini: "Complimenti all'Under 21"

I più visti di Inter

Esposito

Le big europee pazze di Esposito: a Bursa osservatori per Pio, l'Inter trema

DICH SNEIJDER DA TRENTO 4/10 DICH

Sneijder: "Dissi a Chivu di cambiare e lo ha fatto: l'Inter ora ha la sua mentalità"

Pio Esposito: "Ringrazio Mancini per la fiducia. All'Inter gioco meno? Ci sono i due attaccanti più forti del campionato"

Buone notizie per Chivu: Calha pronto al rientro, probabilmente in Champions. E si riparla di rinnovo

Avere un pezzo di San Siro a casa: l'idea di Inter e Milan sui seggiolini da demolire

Inter, le prime anticipazioni sulla maglia Home 2027/2028 FOTO

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:42
Inter, Zielinski: "Sogniamo di vincere la Champions. Non è da tutti comandare al Bernabeu"
20:47
Milan, Bartesaghi: "La fiducia non mi è mai mancata. Gila e Hutchison mi stanno impressionando"
19:32
Fonti Palazzo Chigi: "Nessuna intromissione di Giorgia Meloni nel commissariamento della Figc"
 
19:29
Italia, Baldini: "Con Mancini grande collaborazione. I nostri giovani meritano, serve investire"
18:46
Atalanta: a Zingonia gli ultimi nazionali, lavoro individuale sul campo per Raspadori