Inter, Chivu: "Pio fa la differenza con noi e in Nazionale, Pepo Martinez è più che pronto. Sugli inglesi e Diouf..."

Pio Esposito "cresce e cresce bene, cresce giocando, facendo la differenza ed essendo decisivo con noi e in Nazionale - ha detto Chivu sul suo attaccante - Lui è giovane ma ha autostima e questo gli permette di continuare a lavorare rimanendo con i piedi per terra. Non lo considero più un giovane, gioca in Serie A da un anno e un mese, sta facendo vedere di essere sulla strada della crescita". "Diouf vuole giocare a centrocampo? A me non lo ha detto ... - ha detto ancora Chivu - È curioso, ha voglia di migliorare, passiamo molto tempo in sala video a livello individuale per fargli capire certe cose specie quando non si ha la palla. Lo vedo molto attento, poi è ovvio che si tratta di far giocare un giocatore in un ruolo che non ha mai fatto, che non è predisposto nel fare certe cose in fase difensiva. Ma per l'applicazione, la voglia di giocare e migliorare è da dieci e lode sotto tutti i punti di vista".