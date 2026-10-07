Inter, questo Pio può davvero stare in panchina? E' più di un’alternativa alla ThuLa

Numeri che sottolineano la fiducia che Chivu ripone nel giovane azzurro: c'è la consapevolezza che la squadra possa girare perfettamente anche con lui al centro dell'attacco. Il recupero totale dell'attaccante francese, però, ha ripristinato le gerarchie: lo si è visto nelle scelte del tecnico nerazzurro nei big match contro Roma e Real Madrid, in cui Pio ha trovato solo pochi minuti di spazio. Limiti di cui è consapevole e che riconosce con grande umiltà: "Nell'Inter ci sono le due punte più forti del campionato. È normale che ci sia molta alternanza. Sono orgoglioso di essermi ritagliato il mio spazio: guardiamo al momento, passo dopo passo. Non dimentico che vengo dalla B e in un anno ho giocato cinquanta partite". Nonostante la concorrenza, però, il calendario sembra sorridere a suo favore: nove impegni in un mese spingeranno Chivu al turnover, aprendo nuove opportunità a Pio, che già nella scorsa stagione ha dimostrato di incastrarsi perfettamente con entrambi i compagni di reparto.