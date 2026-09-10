Giuffredi sbotta: "Politano si è scocciato di essere capro espiatorio del Napoli"

Stoccata di Mario Giuffredi contro tifosi del Napoli e non solo. L'agente, tra gli altri, di Matteo Politano ha difeso a spada tratta il suo assistito, ma anche l'intero gruppo squadra, nel corso di un intervento a Radio Napoli Centrale: "Politano si è scocciato di sentirsi capro espiatorio di tutti i problemi del Napoli e anche io mi sono rotto. Il sottoscritto con i suoi giocatori hanno vinto i Due Scudetti, la Coppa Italia e la Supercoppa. Non è corretto che si venga messi alla ghigliottina così facilmente. Non è scorretto solo contro Politano, ma contro di tutti. Forse si dimentica che cosa hanno fatto per questo Napoli in questi anni."