Giuffredi sbotta: "Politano si è scocciato di essere capro espiatorio del Napoli"

Stoccata di Mario Giuffredi contro tifosi del Napoli e non solo. L'agente, tra gli altri, di Matteo Politano ha difeso a spada tratta il suo assistito, ma anche l'intero gruppo squadra, nel corso di un intervento a Radio Napoli Centrale: "Politano si è scocciato di sentirsi capro espiatorio di tutti i problemi del Napoli e anche io mi sono rotto. Il sottoscritto con i suoi giocatori hanno vinto i Due Scudetti, la Coppa Italia e la Supercoppa. Non è corretto che si venga messi alla ghigliottina così facilmente. Non è scorretto solo contro Politano, ma contro di tutti. Forse si dimentica che cosa hanno fatto per questo Napoli in questi anni."
"Vorrei ricordare" - rincara la dose il procuratore - "che l'anno scorso in Champions League il Napoli è stato preso a pallonate. Vedo premeditazione contro l'allenatore e la squadra. Ma i miei giocatori hanno la corazza. Di Lorenzo, Anguissa, Rrahmani, Olivera, è gente forte. Ce ne accorgeremo quando non ci sarà più. Mario Rui per esempio è stato criticato e contestato.Oggi vi faccio una domanda: vorreste vedere Mario Rui nel Napoli? Quando c'era gli sputavano addosso."
Giuffredi ha concluso prendendo le difese dello zoccolo duro dell'organico partenopeo: "Quando questi giocatori non ci saranno più, il Napoli farà grande difficoltà. Questi sono giocatori forti e ragazzi seri. Non meritano di essere attaccati in modo gratuito da pseudo addetti ai lavori."