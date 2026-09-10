Giuffredi sbotta: "Politano si è scocciato di essere capro espiatorio del Napoli"

10 Set 2026 - 16:20
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Politano © Getty Images

Politano © Getty Images

Stoccata di Mario Giuffredi contro tifosi del Napoli e non solo. L'agente, tra gli altri, di Matteo Politano ha difeso a spada tratta il suo assistito, ma anche l'intero gruppo squadra, nel corso di un intervento a Radio Napoli Centrale: "Politano si è scocciato di sentirsi capro espiatorio di tutti i problemi del Napoli e anche io mi sono rotto. Il sottoscritto con i suoi giocatori hanno vinto i Due Scudetti, la Coppa Italia e la Supercoppa. Non è corretto che si venga messi alla ghigliottina così facilmente. Non è scorretto solo contro Politano, ma contro di tutti. Forse si dimentica che cosa hanno fatto per questo Napoli in questi anni."

"Vorrei ricordare" - rincara la dose il procuratore - "che l'anno scorso in Champions League il Napoli è stato preso a pallonate. Vedo premeditazione contro l'allenatore e la squadra. Ma i miei giocatori hanno la corazza. Di Lorenzo, Anguissa, Rrahmani, Olivera, è gente forte. Ce ne accorgeremo quando non ci sarà più. Mario Rui per esempio è stato criticato e contestato.Oggi vi faccio una domanda: vorreste vedere Mario Rui nel Napoli? Quando c'era gli sputavano addosso."

Giuffredi ha concluso prendendo le difese dello zoccolo duro dell'organico partenopeo: "Quando questi giocatori non ci saranno più, il Napoli farà grande difficoltà. Questi sono giocatori forti e ragazzi seri. Non meritano di essere attaccati in modo gratuito da pseudo addetti ai lavori."

mario giuffredi
matteo politano

Ultimi video

01:45
Juve, cercasi capitano

Juve, cercasi capitano: con Locatelli ko tocca a...

01:14
PAPERA ZENGA MCH

Zenga consola Pepo Martinez: "Anch'io ho sbagliato come te"

01:26
Napoli, cosa salvare dal k.o contro l'Arsenal? I promossi e i bocciati

Napoli, cosa salvare dal k.o contro l'Arsenal? I promossi e i bocciati

00:54
"Josep Martinez in discussione? Guardate le parate contro il Real"

"Josep Martinez in discussione? Guardate le parate contro il Real"

03:32
Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

00:50
Sabatini: "Allegri rischia? Non prendiamoci in giro"

Sabatini: "Allegri rischia? Non prendiamoci in giro"

01:55
Como pronto al debutto

Como pronto al debutto

02:14
Dybala e la Champions

Dybala e la Champions

01:18
Perico e Raikkonen Jr.

Nel futuro della Formula 1: ecco Perico e Raikkonen Jr.

01:24
Comincia il Vanoli bis

Comincia il Vanoli bis: ritrova la Fiorentina a zero

01:45
Quando i gol non bastano

Quando i gol non bastano: se Madrid non ama Mbappé

02:05
Roma, tempo di Champions

Roma, tempo di Champions

01:46
Milan, ecco Hutchinson

Milan, ecco Hutchinson

01:38
Gattuso, ora il Milan

La Lazio vuole correre ancora: Gattuso contro il "suo" Milan

01:47
Errori da numeri uno

Errori da numeri uno

01:45
Juve, cercasi capitano

Juve, cercasi capitano: con Locatelli ko tocca a...

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI PRE GALATASARAY 9/9 DICH

Gasperini: "Grande considerazione per l'avversario, ha giocatori molto importanti"

DICH ALLEGRI SU GARA VS ARSENAL DICH

Napoli, Allegri: "Contro l'Arsenal con orgoglio e grande voglia"

Pallone d'Oro 2026, tutti i 30 candidati

DICH CHIVU SU POSSIBILITA' DI VINCERE LA CHAMPIONS PRE REAL MADRID PER SITO 7/9 DICH

Chivu: "Mou stupito che non abbiamo vinto la Champions? Ma lui avrebbe voluto?"

Juventus-Milan 1-1: gli highlights

Juventus-Milan 1-1: gli highlights

Callegari: "Martinez? Ecco perché ha sbagliato".

Callegari: "Martinez? Ecco perché ha sbagliato".

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:34
Champions, Galantic: "Roma ha ridotto monte ingaggi e aumentato qualità rosa"
17:47
Udinese, si ferma Solet: niente Inter
16:55
Stroppa: "Venezia ricompattato, pronti per la Fiorentina"
Andy Diouf
16:44
Inter, che riconoscimento per Diouf: è tra i pre-convocati della Francia
16:37
Sassuolo, pronto Berardi mentre Volpato è out