Eto’o accusato: "500.000 euro russi su un conto in Qatar"

Stando alle verifiche condotte oltremanica sul materiale contrattuale, gli importi complessivi pari a circa 567 mila euro sarebbero legati ai compensi della sfida amichevole disputata nel 2023 tra le nazionali di Russia e Camerun, denaro di cui gli ex componenti della federazione non avrebbero rinvenuto traccia nella contabilità ufficiale né nei bilanci federali come imposto dai regolamenti.