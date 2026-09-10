Eto’o accusato: "500.000 euro russi su un conto in Qatar"

Samuel Eto’o si trova al centro di una bufera mediatica e giudiziaria a causa di pesanti contestazioni sollevate da ex vertici della Federcalcio camerunese, i quali accusano l'attuale presidente della Fecafoot, ex attaccante di Inter e Sampdoria, di aver incassato oltre mezzo milione di euro di provenienza russa direttamente su un conto corrente personale a Doha. Lo scrive il Times.
Stando alle verifiche condotte oltremanica sul materiale contrattuale, gli importi complessivi pari a circa 567 mila euro sarebbero legati ai compensi della sfida amichevole disputata nel 2023 tra le nazionali di Russia e Camerun, denaro di cui gli ex componenti della federazione non avrebbero rinvenuto traccia nella contabilità ufficiale né nei bilanci federali come imposto dai regolamenti.